ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

يُعد ممر السلام في المسجد النبوي الشريف من أبرز المعالم داخله، إذ يشكّل الطريق الرئيس الذي يسلكه الزوار للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، مما يجعله عنصرًا محوريًا في تنظيم حركة الزائرين وانسيابية تنقلهم داخل المسجد.
ويمتد الممر من باب السلام في الجهة الغربية إلى باب البقيع في الجهة الشرقية، ويكسوه قرابة (250) سجادة؛ لتوفير الراحة للزوار وتنظيم حركتهم بشكل مريح ومنظم على مدار اليوم، خاصة في أوقات الذروة التي يشهدها المسجد النبوي.
ويُقدَّر عدد المستفيدين يوميًا من ممر السلام بنحو (70,724) زائرًا ومستفيدًا، مما يعكس أهميته في تسهيل الوصول للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وضمان تجربة زيارة يسودها الهدوء والتنظيم.
وكان الممر في الأصل جزءًا من صفوف الصلاة في الحرم القديم، قبل أن تُخصصه أعمال التطوير ليكون مسارًا مهيأً للسلام، ضمن خطة تنظيمية تراعي إدارة الحشود وتيسير الحركة، مع الحفاظ على الهوية المعمارية الإسلامية في النقوش والزخارف المحيطة بباب السلام، بما يمنحه طابعًا روحانيًا وتاريخيًا مميزًا داخل المسجد النبوي الشريف.