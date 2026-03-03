Icon

السعودية
بجهود رجال الأمن في الميدان وفي مختلف المناطق

مملكة الأمن والأمان.. أجواء طبيعية مستقرة في الرياض

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٢ مساءً
مملكة الأمن والأمان.. أجواء طبيعية مستقرة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

حالة من الأمن والأمان والاستقرار والبهجة بأجواء رمضان المبارك، في الرياض وجميع المناطق، بجهود رجال الأمن في الميدان وفي مختلف المناطق.

مملكة الأمن والأمان والاستقرار

وفي هذا السياق، وثق مراسل الإخبارية عبد الله الرويس الأوضاع في الرياض، موضحا أن الأوضاع طبيعية ومستقرة تمامًا في العاصمة وجميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.

وأضاف الرويس أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل باحترافية عالية مع الأحداث وتواصل جهودها على أعلى المستويات في مملكة الأمن والأمان.

