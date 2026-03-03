مملكة الأمن والأمان.. أجواء طبيعية مستقرة في الرياض

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
حالة من الأمن والأمان والاستقرار والبهجة بأجواء رمضان المبارك، في الرياض وجميع المناطق، بجهود رجال الأمن في الميدان وفي مختلف المناطق.
مراسل الإخبارية عبد الله الرويس: الأوضاع في الرياض طبيعية ومستقرة والأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل باحترافية عالية مع الأحداث pic.twitter.com/pUfvKK9Ij0قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2026
وفي هذا السياق، وثق مراسل الإخبارية عبد الله الرويس الأوضاع في الرياض، موضحا أن الأوضاع طبيعية ومستقرة تمامًا في العاصمة وجميع مدن ومحافظات منطقة الرياض.
وأضاف الرويس أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تتعامل باحترافية عالية مع الأحداث وتواصل جهودها على أعلى المستويات في مملكة الأمن والأمان.