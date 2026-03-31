منتدى العمرة والزيارة 2026.. منصة عالمية لتطوير تجربة ضيوف الرحمن

تستضيف المدينة المنورة أعمال النسخة الثالثة من منتدى العمرة والزيارة 2026، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، بمشاركة واسعة من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمتخصصين من مختلف دول العالم، في خطوة تعكس التحول المتسارع في منظومة خدمات العمرة والزيارة بالمملكة.

ويأتي انعقاد المنتدى في ظل تنامٍ ملحوظ في أعداد المعتمرين والزوار، ما يدفع نحو إعادة تشكيل تجربة ضيوف الرحمن وفق نموذج متكامل يتجاوز تقديم الخدمة التقليدية إلى بناء تجربة شاملة تبدأ منذ مرحلة التخطيط للرحلة وحتى مغادرة الزائر، عبر منظومة مترابطة من الخدمات اللوجستية والتقنية وخدمات الضيافة.

ويؤكد الحضور الدولي الواسع، ومشاركة أكثر من 160 متحدثًا وأكثر من 150 جهة عارضة، إلى جانب توقع استقبال ما يزيد على 40 ألف زائر، المكانة التي بات يحتلها المنتدى بوصفه منصة عالمية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل القطاع، في ظل ما يشهده من تحولات نوعية مدفوعة بالابتكار والتحول الرقمي.

وتتناول جلسات المنتدى موضوعات محورية تتصل بتكامل الخدمات، وتطوير تجربة الزائر الثقافية والإثرائية، إلى جانب استعراض أحدث الحلول في مجالات إدارة الحشود، والنقل، والضيافة، والخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وفي هذا السياق، لم تعد التقنية عنصرًا داعمًا فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في تشغيل خدمات العمرة والزيارة، من خلال توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتعزيز سلاسة التنقل، وتحسين إدارة الحشود، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يواكب تطلعات الزوار ويرتقي بتجربتهم.

كما يعكس توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات خلال المنتدى توجهًا نحو تمكين القطاع الاستثماري، وفتح آفاق أمام الشركات المحلية والدولية للإسهام في تطوير الخدمات، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمثل المعرض المصاحب مساحة تفاعلية تستعرض أحدث النماذج التشغيلية والحلول المبتكرة في مجالات النقل الذكي، والضيافة، والخدمات الرقمية، والاستدامة، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على أفضل الممارسات وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير المنظومة.

ويجسد المنتدى توجه المملكة نحو إعادة صياغة تجربة ضيوف الرحمن وفق منظومة متكاملة ترتكز على جودة الخدمة وكفاءة التشغيل وتوظيف التقنية وتعزيز الشراكات، بما يرسّخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدة في خدمة المعتمرين والزوار، ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالارتقاء بهذه التجربة وتطويرها على نحو مستدام.