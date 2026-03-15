لإيصالها لمستحقيها في الوقت المحدّد شرعًا

منصة “إحسان” تُتيح خدمة إخراج زكاة الفطر عبر تطبيق وموقع المنصة

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) عن إتاحة خدمة إخراج “زكاة الفطر” عبر قنواتها الرقمية؛ بهدف التيسير على المزكين وضمان إيصال الزكاة إلى مستحقيها في مختلف مناطق المملكة، في الوقت المحدد شرعًا، وذلك في إطار جهودها ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة.

وتُمكن منصة “إحسان” المحسنين من أداء الزكاة عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني بخطوات ميسرة وآمنة، تتيح لهم اختيار المنطقة الإدارية، وتحديد عدد الأفراد الذين يرغبون في إخراج الزكاة عنهم، تعزيزًا لدورها في تسخير الحلول التقنية لخدمة الشعائر الدينية، وتمكين أفراد المجتمع من إخراج زكاة الفطر بسهولة، وضمان وصولها للفئات المستحقة في وقتها الشرعي.

قد يهمّك أيضاً
برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم المُحسنين عبر منصة “إحسان”

برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يُكرم المُحسنين عبر منصة “إحسان”

القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين

القيادة الرشيدة تؤصل منهج الإحسان من خلال تكريم المحسنين

وتواصل منصة “إحسان” عبر الحملة الوطنية للعمل الخيري استقبال إسهامات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، بما في ذلك “صندوق إحسان الوقفي”، عبر القنوات الرقمية الموثوقة، سواءً من خلال تطبيق المنصة وموقعها الإلكتروني (https://ehsan.sa/) أو عبر الرقم الموحد 8001247000.

