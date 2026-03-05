Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
تضم المنظومة 297 نجفة بالحرم القديم والتوسعات

منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تسهم منظومة الإضاءة في المسجد النبوي في إبراز جمالياته المعمارية وإضفاء أجواء إيمانية مهيبة، من خلال 138,650 وحدة إنارة تضيء أرجاءه وساحاته، موزعة وفق تخطيط هندسي يراعي طبيعة كل موقع واحتياجاته الضوئية.

وتضم المنظومة 297 نجفة بالحرم القديم والتوسعات، وُزعت بعناية بما يتناسب مع المكان ويمنحه الإضاءة الملائمة، إضافة إلى 8,219 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة داخل المسجد النبوي وأروقته، تعزز من وضوح الرؤية وتكامل المشهد البصري.

قد يهمّك أيضاً
جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي

جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية

كما تشمل 10,546 وحدة إنارة منقوش عليها لفظ الجلالة “الله”، موزعة في مختلف أرجاء المسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة يبلغ إجمالي أنواعها 30 نوعًا مختلفًا من وحدات الإنارة.

وتتميز هذه الوحدات بلون موحد بدرجة 4000 كلفن، وهي درجة لونية متوسطة بين الأبيض والشمسي، بما يحقق توازنًا بصريًا يبرز المعالم المعمارية ويضفي جمالية خاصة على المكان، إضافة إلى كونها من نوع “LED” الموفرة للطاقة، ذات العمر التشغيلي الأطول، والمعايير الموحدة، والحلول الأكثر استدامة، مع تقليل التوهج والانبعاثات الكربونية، بما يحقق أفضل أداء في كفاءة الطاقة.

وتسهم منظومة الإضاءة كذلك في التخفيف من جذب الجراد، ضمن حلول فنية مدروسة تراعي الجوانب البيئية.
وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توظيف أفضل التقنيات الحديثة في الحرمين الشريفين، بما يضمن توفير تجربة متميزة للزوار والمصلين والقاصدين، مع متابعة دقيقة لأعمال التشغيل، تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على أن يكون الحرمان الشريفان بيئة آمنة مطمئنة، ومهيأة بكافة سبل الراحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد النبوي 12 رمضان
السعودية

لقطات من دعاء الشيخ برهجي⁩ من المسجد...

السعودية
أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز خدمة الضيف بالمسجد النبوي خلال العشر الأولى
السعودية

أكثر من 88 ألف مستفيد من مراكز...

السعودية
“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز الشامل بساحات المسجد النبوي
السعودية

“الشؤون الإسلامية” تعزّز خدماتها الدعوية في المركز...

السعودية
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
صحة وطب‎

نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد...

صحة وطب‎
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
السعودية

أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي...

السعودية
جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين في المسجد النبوي
السعودية

جهود تطوعية تساند الخطط التشغيلية لخدمة المصلين...

السعودية
ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه
السعودية

ممر السلام في المسجد النبوي.. طريق الزائرين...

السعودية