منظومة إضاءة متكاملة بالمسجد النبوي تبرز الجمال المعماري وتدعم استدامة الطاقة

تسهم منظومة الإضاءة في المسجد النبوي في إبراز جمالياته المعمارية وإضفاء أجواء إيمانية مهيبة، من خلال 138,650 وحدة إنارة تضيء أرجاءه وساحاته، موزعة وفق تخطيط هندسي يراعي طبيعة كل موقع واحتياجاته الضوئية.

وتضم المنظومة 297 نجفة بالحرم القديم والتوسعات، وُزعت بعناية بما يتناسب مع المكان ويمنحه الإضاءة الملائمة، إضافة إلى 8,219 وحدة إنارة مثبتة على الأعمدة داخل المسجد النبوي وأروقته، تعزز من وضوح الرؤية وتكامل المشهد البصري.

كما تشمل 10,546 وحدة إنارة منقوش عليها لفظ الجلالة “الله”، موزعة في مختلف أرجاء المسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة يبلغ إجمالي أنواعها 30 نوعًا مختلفًا من وحدات الإنارة.

وتتميز هذه الوحدات بلون موحد بدرجة 4000 كلفن، وهي درجة لونية متوسطة بين الأبيض والشمسي، بما يحقق توازنًا بصريًا يبرز المعالم المعمارية ويضفي جمالية خاصة على المكان، إضافة إلى كونها من نوع “LED” الموفرة للطاقة، ذات العمر التشغيلي الأطول، والمعايير الموحدة، والحلول الأكثر استدامة، مع تقليل التوهج والانبعاثات الكربونية، بما يحقق أفضل أداء في كفاءة الطاقة.

وتسهم منظومة الإضاءة كذلك في التخفيف من جذب الجراد، ضمن حلول فنية مدروسة تراعي الجوانب البيئية.

وتحرص الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توظيف أفضل التقنيات الحديثة في الحرمين الشريفين، بما يضمن توفير تجربة متميزة للزوار والمصلين والقاصدين، مع متابعة دقيقة لأعمال التشغيل، تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على أن يكون الحرمان الشريفان بيئة آمنة مطمئنة، ومهيأة بكافة سبل الراحة.