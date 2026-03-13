منظومة متكاملة للعناية بسجاد المسجد النبوي تواكب كثافة المصلين في رمضان

تكثّف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال العناية بسجاد المسجد النبوي خلال شهر رمضان، ضمن منظومة الخدمات اليومية التي تهدف إلى تهيئة بيئة تعبدية تليق بقدسية المكان ومكانته في نفوس المسلمين، في ظل ما يشهده المسجد النبوي من كثافة في أعداد المصلين والزوار خلال هذا الشهر الفضيل.

وتبدأ منذ ساعات الصباح الأولى أعمال دقيقة ومنظمة تتولاها كوادر متخصصة لتنفيذ مهام فرش السجاد وتنظيفه وتعقيمه وفق خطة تشغيلية تراعي كثافة الزوار وتنوع مواقع الصلاة داخل المسجد ومرافقه، بما يسهم في الحفاظ على جاهزية المصليات وتهيئتها للمصلين.

وتشمل أعمال العناية بالسجاد تنفيذ عمليات كنس يومية للحفاظ على نظافته على مدار اليوم، إلى جانب جولات تعقيم وتطهير باستخدام مواد مخصصة وآمنة، بما يعزز توفير بيئة صحية وآمنة لأداء الصلاة, كما تمتد هذه الجهود إلى تطييب السجاد بعطور مختارة مثل دهن العود والعنبر، في صورة تعكس العناية بالتفاصيل التي تضفي على أجواء المسجد مزيدًا من السكينة والطمأنينة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى المحافظة على طهارة المسجد النبوي الشريف وجاهزيته المستمرة لاستقبال أعداد كبيرة من المصلين والزوار، خاصة خلال شهر رمضان.