السعودية

منظومة متكاملة وخدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
منظومة متكاملة وخدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
المواطن - واس

تولي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اهتمامًا بالغًا بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من قاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، عبر منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والتجهيزات الميدانية التي تهيئ لهم أداء عباداتهم في أجواء يسودها اليسر والطمأنينة.
وخصصت الهيئة مصليات مهيأة بالقرب من الأبواب الرئيسة، إلى جانب موقع مخصص للصم في السطح الغربي عند باب رقم (6)، مع توفير ترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، كما وفرت مصاحف بلغة برايل موزعة في أنحاء المسجد لخدمة المكفوفين.
وعززت خدمات التنقل بتوفير عربات كهربائية وكراسٍ متحركة لتيسير الحركة داخل الأروقة والساحات، مع إتاحة خدمة إعارة العربات مجانًا عبر المخرجين (309) و(343)، إضافة إلى تجهيز المنحدرات عند المداخل والمرافق لتسهيل تنقل مستخدمي الكراسي المتحركة.
كما هيأت مرافق مياه الشرب بحوامل مخصصة بارتفاع مناسب لمستخدمي العربات، لتسهيل وصولهم إلى ماء زمزم، فضلًا عن تخصيص 62 دورة مياه لكبار السن وذوي الإعاقة في المرافق الرجالية والنسائية.
ويضم المسجد النبوي 180 مصعدًا و156 سلمًا كهربائيًا موزعة في الساحات والمرافق، و24 سلمًا داخل المسجد، بما يسهم في انسيابية الحركة خاصة خلال أوقات الذروة في الشهر الفضيل.
وتأتي هذه الجهود امتدادًا لإستراتيجية الهيئة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين جميع الفئات من أداء عباداتهم في بيئة آمنة ومهيأة.

