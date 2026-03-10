من قصر الخريمة إلى السور.. “زوار ليالي الدرعية” يكتشفون تاريخًا متجذرًا وتجربة أصيلة

تتيح “ليالي الدرعية”؛ أحد أبرز برامج موسم الدرعية 25 / 26، للزوار أجواء راقية تأخذهم إلى عمق الجذور والأصالة بين المعالم التاريخية التي يحتضنها حي المريّح التاريخي، حيث يستمتع الزوار برؤية التراث من قصر الخريمة والآبار، إلى السور التاريخي، وسط مؤثرات صوتية تضفي إحساسًا حيًّا بالإرث العريق وتربط بين الماضي والحاضر في تجربة ثقافية فريدة.

ويعد قصر الخريمة، الواقع في حي المريّح الذي تُقام فيه “ليالي الدرعية”، أحد أبرز المعالم الجاذبة للزوار، إذ بُني منذ نحو 100 عام؛ ليجسّد أسلوب الحياة التقليدية والتراث المعماري في المنطقة، وشُيّد باستخدام مواد محلية وأسس حجرية، وما زال محافظًا على طابعه المعماري وميزاته الأصيلة حتى اليوم.

كما يمر الزوار من مختلف الدول والثقافات خلال تجولهم بجانب الآبار التاريخية؛ التي تعكس رموز الوفرة والخير والكرم؛ لتعرفهم مباشرة على عمق التراث، حيث نجح “موسم الدرعية” في دمج هذه المعالم مع لمسات الحداثة، عبر المطاعم والمقاهي العالمية.



وأسهمت هذه الآبار النجدية، التي حفرها الأهالي وبُنيت من الطين والطوب والحجر، في ازدهار النشاط الزراعي بالمنطقة، مستفيدة من خصوبة الأرض ووفرة المياه.

ويبرز سور الدرعية التاريخي شامخًا أمام زوار “ليالي الدرعية”، ممتدًا في الأفق رغم بعد المسافة، إذ شكّل درعًا يحمي مكانة الدرعية المتنامية آنذاك، ويبلغ طوله قرابة 13 كيلومترًا، يبدأ من سمحة شمالًا، مرورًا بحي الطريف، وصولًا إلى جبل القرين جنوبًا. وقد بُني بعد تأسيس الدولة السعودية الأولى؛ ليكون تحصينًا متكاملًا يعكس أهمية المنطقة.