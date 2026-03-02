“موائد الإفطار الجماعي” في المدينة المنورة تجسّد قيم التآخي والتكاتف المجتمعي

تُنظم جمعية مراكز الأحياء في المدينة المنورة “مجتمعي” بالتعاون مع مجالس الأحياء والجمعيات التطوعية، موائد الإفطار الجماعي في أحياء المدينة المنورة، ضمن مبادرة سنوية تهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي، وترسيخ قيم الجيرة والتكافل والمودة بين الأهالي وزوار المدينة المنورة.

ويشمل برنامج سفر الإفطار الجماعي في المدينة المنورة تنظيم 100 مائدة إفطار طيلة أيام شهر رمضان تشمل مختلف أحياء المدينة المنورة، تقدم خلالها أكثر من 80 ألف وجبة، بالشراكة مع أمانة المدينة المنورة، والجهات الخيرية الداعمة، بالتنسيق مع مجالس الأحياء لتحديد المواقع وتهيئتها، وإدارة الفرق التطوعية، وتوزيع المهام، والإشراف على إجراءات السلامة والنظافة، وتوثيق الفعاليات في أجواء رمضانية، يسودها التآخي والتكاتف المجتمعي.

كما يشارك 665 متطوعًا ومتطوعة في تنفيذ الأعمال التنظيمية الميدانية لسفر الإفطار الجماعي من خلال تجهيز وترتيب الموائد، والسفر الرمضانية، وتوزيع الوجبات على الصائمين، واستقبال الصائمين، والمساهمة في إعداد الوجبات في بعض المواقع بالتعاون مع الجهات الداعمة، ضمن مبادرة مجتمعية تجسّد جانبًا من روح المدينة المنورة في رمضان، وتعكس تفاعلًا مجتمعيًا يجمع بين التطوع والتنظيم لخدمة الصائمين، وتعزيز جودة الحياة.