Icon

أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  Icon البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم Icon إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني Icon الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة Icon مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة Icon لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه Icon قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في الرياض والشمالية وتبوك والجوف الخميس  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٢ مساءً
المواطن - واس

أعلنت شركة مواصلات جدة عن تدشين مسارين جديدين ضمن شبكة حافلات جدة ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوسيع خدمات النقل العام وتحسين تجربة التنقل لسكان وزوار مدينة جدة.
ويشمل التوسع إطلاق المسار 15، الذي يخدم طريق الأمير سلطان، إضافة إلى المسار 16 الذي يربط كورنيش جدة بطريق الأمير فيصل بن فهد، مما يسهم في تعزيز الربط بين عدد من المناطق الحيوية في المدينة وتوفير خيارات تنقل أكثر مرونة للمستخدمين.
وستعمل الحافلات يوميًا ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً حتى 11:00 مساءً، مع تمديد ساعات التشغيل حتى الساعة 2:00 صباحًا يومي الخميس والجمعة، لتلبية احتياجات التنقل خلال أوقات الذروة والأنشطة المسائية في المدينة.
ويتميز المسار 16 بمروره عبر 15 محطة توقف، وتشغيل حافلة كل 45 دقيقة بما يصل إلى 30 رحلة يوميًا، فيما يوفر المسار 15 خدمة حافلة كل 35 دقيقة بما يصل إلى 35 رحلة يوميًا، مما يعزز كفاءة الخدمة ويزيد من خيارات التنقل المتاحة للمستخدمين.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة يوسف الصائغ، أن إطلاق هذين المسارين يمثل خطوة إضافية في مسيرة تطوير منظومة النقل العام في مدينة جدة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة ويدعم احتياجات التنقل لسكانها وزوارها. نعمل في شركة مواصلات جدة على توسيع شبكة الحافلات بشكل مستمر لتوفير خيارات نقل موثوقة وميسّرة تسهم في تحسين تجربة التنقل وتعزز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”
ودعت الشركة المستخدمين إلى تحميل تطبيق حافلات جدة للتخطيط لرحلاتهم بكل سهولة والاطلاع على مسارات الحافلات ومواعيدها بشكل مباشر.
وتواصل شركة مواصلات جدة العمل على تطوير شبكة النقل العام في المدينة من خلال التوسع في المسارات وتحسين الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير حلول نقل حديثة وآمنة ومستدامة لسكان جدة وزوارها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد