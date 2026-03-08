مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين

في واقعة تعكس عمق الضيافة السعودية والروابط الأخوية بين الشعبين الكويتي والسعودي، روى مواطن كويتي تجربته الإيجابية مع الجوازات السعودية، بعد أن وجد نفسه عالقًا في المملكة العربية السعودية إثر ظروف استثنائية (بينها إلغاء رحلات جوية بسبب توترات إقليمية).

وبحسب ما نشره المواطن عبر منصة إكس، فقد لجأ إلى نشر مشكلته على المنصة، ليتلقى ردًا سريعًا ومباشرًا من حساب الجوازات السعودية الرسمي، جاء فيه: “أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان”، مع توجيهه فورًا للاستفادة من الضيافة الرسمية.

وأوضح الكويتي أن الجهات المعنية وفرت له السكن مجانًا في أحد أفخم وأفضل الفنادق بمكة المكرمة، حتى انتهت الأزمة وتمكن من العودة إلى بلاده بسلام.

وأضاف أن إمارة منطقة مكة المكرمة عرضوا عليه كل ما يحتاج إليه من خدمات وتواصلوا مع شخصيا، حتى المواطنين عرضوا خدماتهم وسياراتهم لخدمة المواطن الكويتي.

وأعرب المواطن الكويتي، عن امتنانه الشديد للمملكة حكومة وشعبا، وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أنه تمنى الفرصة ليشكر السعودية، فكتب رسالة شكر خطية وسلمها إلى إدارة الفندق كما توجه بالشكر للمملكة عبر حسابه في منصة إكس.