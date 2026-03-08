Icon

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة Icon انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص Icon موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي Icon ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان Icon المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة Icon أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
شعرت أنني بين أهلي ولم أشعر بالغربة

مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين

الأحد ٨ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في واقعة تعكس عمق الضيافة السعودية والروابط الأخوية بين الشعبين الكويتي والسعودي، روى مواطن كويتي تجربته الإيجابية مع الجوازات السعودية، بعد أن وجد نفسه عالقًا في المملكة العربية السعودية إثر ظروف استثنائية (بينها إلغاء رحلات جوية بسبب توترات إقليمية).

وبحسب ما نشره المواطن عبر منصة إكس، فقد لجأ إلى نشر مشكلته على المنصة، ليتلقى ردًا سريعًا ومباشرًا من حساب الجوازات السعودية الرسمي، جاء فيه: “أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان”، مع توجيهه فورًا للاستفادة من الضيافة الرسمية.

وأوضح الكويتي أن الجهات المعنية وفرت له السكن مجانًا في أحد أفخم وأفضل الفنادق بمكة المكرمة، حتى انتهت الأزمة وتمكن من العودة إلى بلاده بسلام.

وأضاف أن إمارة منطقة مكة المكرمة عرضوا عليه كل ما يحتاج إليه من خدمات وتواصلوا مع شخصيا، حتى المواطنين عرضوا خدماتهم وسياراتهم لخدمة المواطن الكويتي.

وأعرب المواطن الكويتي، عن امتنانه الشديد للمملكة حكومة وشعبا، وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أنه تمنى الفرصة ليشكر السعودية، فكتب رسالة شكر خطية وسلمها إلى إدارة الفندق كما توجه بالشكر للمملكة عبر حسابه في منصة إكس.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي كهرباء بالكويت
العالم

سقوط شظايا مسيّرات يتسبب في تعطّل خطي...

العالم
وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة
أخبار رئيسية

وزارة الخارجية تستدعي السفير الإيراني لدى المملكة

أخبار رئيسية
السعودية نيابة عن الدول العربية تُدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن
السعودية

السعودية نيابة عن الدول العربية تُدين الهجمات...

السعودية
السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان
السعودية

السعودية تدين وتستنكر محاولة استهداف إيران لتركيا...

السعودية
السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد اثنين من منتسبي الجيش أثناء أداء مهامهم الوطنية
أخبار رئيسية

السعودية تعزي حكومة وشعب الكويت إثر استشهاد...

أخبار رئيسية
الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية أثناء أداء واجبهما
العالم

الكويت: استشهاد ضابطين من إدارة الحدود البرية...

العالم
الدفاع الكويتية: سقوط عددٍ من الطائرات الحربية الأمريكية
العالم

الدفاع الكويتية: سقوط عددٍ من الطائرات الحربية...

العالم
الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية بالرياض
السعودية

الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة...

السعودية