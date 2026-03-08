مواطن كويتي يروي قصته مع الجوازات: أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
في واقعة تعكس عمق الضيافة السعودية والروابط الأخوية بين الشعبين الكويتي والسعودي، روى مواطن كويتي تجربته الإيجابية مع الجوازات السعودية، بعد أن وجد نفسه عالقًا في المملكة العربية السعودية إثر ظروف استثنائية (بينها إلغاء رحلات جوية بسبب توترات إقليمية).
كويتي كان عالقًا في السعودية:
كتبت عن مشكلتي في "تويتر" فردوا علي "الجوازات السعودية" وقالوا "أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين".. ووفروا لي السكن في أفضل فنادق مكة pic.twitter.com/ktZt3TPV3Tقد يهمّك أيضاً
— Daily عربي (@DailyArabi) March 6, 2026
وبحسب ما نشره المواطن عبر منصة إكس، فقد لجأ إلى نشر مشكلته على المنصة، ليتلقى ردًا سريعًا ومباشرًا من حساب الجوازات السعودية الرسمي، جاء فيه: “أنت ضيف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان”، مع توجيهه فورًا للاستفادة من الضيافة الرسمية.
وأوضح الكويتي أن الجهات المعنية وفرت له السكن مجانًا في أحد أفخم وأفضل الفنادق بمكة المكرمة، حتى انتهت الأزمة وتمكن من العودة إلى بلاده بسلام.
وأضاف أن إمارة منطقة مكة المكرمة عرضوا عليه كل ما يحتاج إليه من خدمات وتواصلوا مع شخصيا، حتى المواطنين عرضوا خدماتهم وسياراتهم لخدمة المواطن الكويتي.
وأعرب المواطن الكويتي، عن امتنانه الشديد للمملكة حكومة وشعبا، وكرم الضيافة، مشيرًا إلى أنه تمنى الفرصة ليشكر السعودية، فكتب رسالة شكر خطية وسلمها إلى إدارة الفندق كما توجه بالشكر للمملكة عبر حسابه في منصة إكس.