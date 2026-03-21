تشمل الخدمات المتاحة تزويد السفن بالمواد الغذائية والأدوية

موانئ السعودية تطلق مبادرة لدعم خدمات السفن في منطقة الخليج

السبت ٢١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تواصل الهيئة العامة للموانئ (موانئ) دعمها للسفن في منطقة الخليج العربي، بإطلاق مبادرة يتم من خلالها تسخير إمكاناتها في موانئ المنطقة الشرقية لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات السفن بشكل مباشر وسريع.

وتشمل الخدمات المتاحة تزويد السفن بالمواد الغذائية، والأدوية، وخدمات تغيير الأطقم البحرية، وخدمات تزويد السفن بالوقود والمياه، إلى جانب أي متطلبات تشغيلية أخرى تضمن استمرارية الرحلات البحرية بكفاءة.

وفي إطار تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، ستتيح “موانئ” قائمة محدثة للوكلاء الممولين للسفن ومزودي خدمات الوقود، بما يمكّن ملاك ومشغلي السفن من التواصل المباشر معهم وتنسيق احتياجاتهم بشكل فوري.

ويواصل مركز المعرفة وخدمة المستفيدين تقديم الدعم على مدار الساعة، من خلال استقبال الاستفسارات وتوجيه الطلبات، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود “موانئ” المستمرة لدعم الحركة البحرية في المنطقة، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وتأكيد جاهزية الموانئ السعودية لتقديم الدعم في مختلف الظروف.

