Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

موظفو طيران ناس يطلقون مبادرة تطوعية لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائم في الرياض

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ مساءً
موظفو طيران ناس يطلقون مبادرة تطوعية لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائم في الرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

الرياض، المملكة العربية السعودية – 05 مارس 2026: أطلق موظفو طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، مبادرة تطوعية إنسانية لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائم في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جمعية ريف.
وشهدت المبادرة مشاركة عدد من موظفي طيران ناس الذين تطوعوا لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على الصائمين في عدد من المواقع بمدينة الرياض، بما يعزز روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.


وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج المجتمعية التي يحرص طيران ناس على تنفيذها، تجسيدا لقيم البذل والعطاء والتطوع في شهر البركات.
من جانبها، أعربت جمعية ريف الخيرية عن تقديرها لمبادرة موظفي طيران ناس، مشيدةً بروح التعاون والعمل التطوعي التي جسدها المشاركون في هذه المبادرة، والتي تسهم في دعم جهود العمل الخيري وخدمة المجتمع.

قد يهمّك أيضاً
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية

طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية

طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات

طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه للمطار
السعودية

طيران ناس وأديل: نأمل من المسافرين التأكد...

السعودية
طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من رحلاته إلى بعض الوجهات الدولية
السعودية

طيران ناس يعلن تمديد تعليق عدد من...

السعودية
طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها من وإلى عدد من الوجهات
السعودية

طيران ناس تعلن تعليق عدد من رحلاتها...

السعودية