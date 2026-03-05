موظفو طيران ناس يطلقون مبادرة تطوعية لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائم في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية – 05 مارس 2026: أطلق موظفو طيران ناس، الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، مبادرة تطوعية إنسانية لإعداد وتوزيع 3000 وجبة إفطار صائم في مدينة الرياض خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع جمعية ريف.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من موظفي طيران ناس الذين تطوعوا لإعداد وتجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على الصائمين في عدد من المواقع بمدينة الرياض، بما يعزز روح التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.



وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج المجتمعية التي يحرص طيران ناس على تنفيذها، تجسيدا لقيم البذل والعطاء والتطوع في شهر البركات.

من جانبها، أعربت جمعية ريف الخيرية عن تقديرها لمبادرة موظفي طيران ناس، مشيدةً بروح التعاون والعمل التطوعي التي جسدها المشاركون في هذه المبادرة، والتي تسهم في دعم جهود العمل الخيري وخدمة المجتمع.