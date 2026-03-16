موعد صلاة عيد الفطر في الشمالية

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ صباحاً
موعد صلاة عيد الفطر في الشمالية
المواطن - واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية تهيئة (153) جامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1447هـ، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للعناية ببيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين في هذه المناسبة المباركة.

وشملت أعمال التهيئة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للجوامع، والتأكد من نظافة المرافق وجاهزية الأنظمة والخدمات المرتبطة بها، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للمصلين لأداء الصلاة بكل يسر وطمأنينة.

موعد صلاة عيد الفطر

كما جرى تحديد أوقات صلاة العيد في مدن ومحافظات المنطقة؛ حيث تقام الصلاة في مدينة عرعر عند الساعة (6:35) صباحًا، وفي رفحاء عند الساعة (6:25) صباحًا، وفي طريف عند الساعة (6:44) صباحًا، وفي العويقيلة عند الساعة (6:30) صباحًا.

وتواصل الفرق الميدانية تكثيف الجولات الرقابية على الجوامع للتأكد من جاهزيتها ومتابعة أعمال الصيانة والخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير بيئة مهيأة للمصلين لأداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والخشوع.

