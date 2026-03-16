Icon

حراك متزايد في أسواق القصيم استعدادًا لعيد الفطر Icon السعودية تعزي إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات Icon برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا

ميتا تخطط لاستثمار 27 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتجه شركة Meta Platforms إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تخطط لإنفاق ما يصل إلى 27 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للحصول على قدرات حوسبية متقدمة من مزود الخدمات السحابية Nebius Group، في خطوة تعكس تسارع المنافسة العالمية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأوضحت شركة Nebius، المتخصصة في تشغيل مراكز البيانات والمرتبطة بشراكة استراتيجية مع شركة Nvidia، أنها ستوفر لشركة ميتا سعة حوسبية مخصصة بقيمة 12 مليار دولار ابتداءً من عام 2027. كما يتضمن الاتفاق التزامًا من ميتا بشراء سعة إضافية قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار من البنية التحتية التي تعمل الشركة على تطويرها لعملاء آخرين.

ويُعد هذا الاتفاق من بين أكبر العقود الفردية التي تبرمها ميتا في مجال البنية التحتية الرقمية، في وقت تكثف فيه الشركة استثماراتها في القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير تطبيقات ومنتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكانت ميتا قد أبرمت في العام الماضي صفقة منفصلة مع Nebius بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار تعزيز شراكتهما لتوسيع قدرات مراكز البيانات الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد