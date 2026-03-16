ميتا تخطط لاستثمار 27 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي

تتجه شركة Meta Platforms إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تخطط لإنفاق ما يصل إلى 27 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للحصول على قدرات حوسبية متقدمة من مزود الخدمات السحابية Nebius Group، في خطوة تعكس تسارع المنافسة العالمية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأوضحت شركة Nebius، المتخصصة في تشغيل مراكز البيانات والمرتبطة بشراكة استراتيجية مع شركة Nvidia، أنها ستوفر لشركة ميتا سعة حوسبية مخصصة بقيمة 12 مليار دولار ابتداءً من عام 2027. كما يتضمن الاتفاق التزامًا من ميتا بشراء سعة إضافية قد تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار من البنية التحتية التي تعمل الشركة على تطويرها لعملاء آخرين.

ويُعد هذا الاتفاق من بين أكبر العقود الفردية التي تبرمها ميتا في مجال البنية التحتية الرقمية، في وقت تكثف فيه الشركة استثماراتها في القدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير تطبيقات ومنتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وكانت ميتا قد أبرمت في العام الماضي صفقة منفصلة مع Nebius بقيمة 3 مليارات دولار، في إطار تعزيز شراكتهما لتوسيع قدرات مراكز البيانات الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.