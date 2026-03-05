Icon

ميلوني: روما تستعد لتقديم مساعدات دفاعية لدول الخليج

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٠ مساءً
ميلوني: روما تستعد لتقديم مساعدات دفاعية لدول الخليج
المواطن - فريق التحرير

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أن روما تعتزم تقديم مساعدات دفاعية لدول الخليج، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات الدفاع الجوي، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت ميلوني، خلال مقابلة إذاعية، أن إيطاليا تتجه إلى اتخاذ خطوة مماثلة لما أعلنته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عبر تقديم دعم دفاعي للدول الخليجية، وبالأخص في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

وأضافت أن هذه الخطوة لا ترتبط فقط بعلاقات الصداقة التي تجمع إيطاليا بدول المنطقة، بل أيضاً بوجود عشرات الآلاف من المواطنين الإيطاليين المقيمين في الشرق الأوسط، إلى جانب انتشار نحو ألفي جندي إيطالي في المنطقة، مؤكدة أن حماية المواطنين والقوات الإيطالية تمثل أولوية بالنسبة للحكومة.

ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوتر منذ إعلان إسرائيل، في 28 فبراير الماضي، بدء هجوم عسكري على إيران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة لاحقاً تنفيذ عملية واسعة بالتنسيق مع إسرائيل.

وفي المقابل، ردّت إيران على الضربات الأميركية – الإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه عدد من دول الخليج، مستهدفة قواعد عسكرية أميركية على أراضيها، إضافة إلى منشآت مدنية وبنى تحتية للطاقة، ما أثار مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة في المنطقة.

 

 

