نائب أمير الحدود الشمالية يشارك رجال الأمن إفطارهم في الميدان

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية, اليوم، رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان بمدينة عرعر، وذلك تقديرًا لما يقدمونه من جهود أمنية خلال الشهر المبارك، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء رياض بن بدر الحزيمي.

ونوّه سموه بما يحظى به القطاع الأمني من دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية، وتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بكل ما يعزز منظومة الأمن ويحفظ سلامة المواطن والمقيم، مشيدًا سموه بما يبذله رجال الأمن من جهود مخلصة في أداء مهامهم الميدانية.

وسأل المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها.