نائب أمير حائل يشارك رجال الأمن إفطارهم الرمضاني بالميدان ويدشّن المسيرة الأمنية بمناسبة يوم العلم

شارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, اليوم، رجال الأمن بالمنطقة إفطارهم الرمضاني في الميدان، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي، وعدد من مديري وقيادات ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة.

وشهد سموه أداء رجال الأمن تحية العلم، كما دشّن المسيرة الأمنية للقطاعات الأمنية بالمنطقة بمناسبة يوم العلم، في مشهد يجسد الاعتزاز بالراية الوطنية وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية راسخة.

ونوه سمو نائب أمير المنطقة بما يحظى به القطاع الأمني من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وتحقيق الطمأنينة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

وأشاد سموه بجهود رجال الأمن في المنطقة وما يبذلونه من عمل تكاملي وتنسيق مستمر لتنفيذ الخطط الأمنية، مثمنًا ما تحقق من نجاحات أمنية أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب مدير شرطة منطقة حائل عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على مشاركته رجال الأمن إفطارهم الرمضاني، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل دافعًا معنويًا كبيرًا لمنسوبي القطاعات الأمنية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في أداء واجبهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.