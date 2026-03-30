نجاح أول عملية لاستئصال ورم سرطاني في الرحم بمستشفى شقراء العام

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى شقراء العام عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، من إجراء أول عملية استئصال ورم سرطاني في الرحم على مستوى نطاق شقراء، في تدخل جراحي يُعد من العمليات الدقيقة وعالية الخطورة والنادرة في تخصص أورام النساء.

وأوضح الفريق الطبي بقيادة د. محمد توفيق استشاري نساء وتوليد في مستشفى شقراء العام، ومحمد العنزي اخصائي نساء وتوليد في المستشفى، أن حالة المريضة مستقرة – ولله الحمد – بعد نجاح العملية، وهي تخضع حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة وفق الخطة العلاجية المعتمدة.

وأوضح الفريق الطبي أن إجراء مثل هذه العمليات المتقدمة في مستشفى شقراء العام يعكس تطور الإمكانات الطبية والتقنية، وكفاءة الكوادر الوطنية.