نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٥ مساءً
نصائح وقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية
المواطن - فريق التحرير

قدَّمت هيئة الصحة العامة (وقاية) نصائحها الوقائية للمعتمرين وزوار المسجد النبوي للحد من العدوى التنفسية أثناء أداء العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك امتدادًا لجهود المنظومة الصحية في تعزيز الصحة الوقائية لدى ضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين عن رؤية المملكة 2030؛ لتمكينهم من أداء مناسكهم بصحة وراحة.

وأوضحت الهيئة أن ارتداء الكمامة أثناء الطواف والسعي وفي الأماكن المزدحمة يُسهم في تعزيز الوقاية، إلى جانب مراعاة تجنب أوقات الذروة والزحام الشديد قدر الإمكان، مبينةً أن هذه الإرشادات تسهم -بإذن الله- في تقليل احتمالات الإصابة، وخفض شدة الأمراض التنفسية ومضاعفاتها حال حدوثها، والحد من انتقال العدوى بين المعتمرين والزوار وحماية أسرهم عند العودة.

ومن بين هذه النصائح الصحية، الحصول على اللقاحات المطلوبة لأداء العمرة خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، كالمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن وغيرهم، ويمكن حجز موعد للحصول عليها عبر تطبيق “صحتي”.

ويُجسد ذلك حرص المنظومة الصحية على تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بطمأنينة، وتعزيز الصحة الوقائية وصون الصحة العامة.

