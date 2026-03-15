Icon

برنامج التغذية المدرسية قديمًا.. حكاية مبادرة حفرت ذكرياتها في وجدان الأجيال Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات Icon نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس Icon لقطات توثق المشاهد الإيمانية والإنسانية في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان Icon حلويات العيد تصنع فرحة الأطفال بخيارات متعددة Icon شرطة عسير تضبط مقيمًا لممارسته التسول Icon توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon رصد الضبّ الشاحب في الشمالية يعكس تنوّع الحياة الفطرية Icon الكشافة يدفعون عربات الرحمة في ساحات الحرمين لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

نقل معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى جدة وصربيا خلال التوقف الدولي لمارس

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٦ صباحاً
المواطن - واس

قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نقل المعسكر الإعدادي الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة أيام “FIFA” الدولية من 23 إلى 31 مارس الجاري، ليقام في محافظة جدة وجمهورية صربيا.
ويثمّن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة الاتحاد القطري لكرة القدم بتنظيم مهرجان كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن مثل هذه التجمعات تسهم في تطوير كرة القدم ورفع جودة البرامج الإعدادية للمنتخبات.
وسيستضيف “الأخضر” منتخب مصر في مباراة ودية يوم الجمعة 27 مارس، فيما سيحلّ ضيفًا على منتخب صربيا يوم الثلاثاء 31 من الشهر ذاته في العاصمة الصربية بلغراد، ضمن البرنامج الفني الذي يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاق العالمي.
ويأتي هذا المعسكر ضمن مراحل إعداد المنتخب الوطني للمونديال، حيث يعمل الجهازان الفني والإداري على مواءمة البرنامج الإعدادي مع المسابقات المحلية والالتزامات الدولية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.
يُذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في بطولة كأس العالم “FIFA 2026™” ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

