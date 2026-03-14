السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٤ مساءً
هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتصاعد الدخان بداخلها
المواطن - فريق التحرير

أكد مصدر أمني عراقي أن “مسيرة أصابت السفارة الأمريكية في بغداد” اليوم السبت، وسط تصاعد الدخان من الموقع.

وأضاف المسؤول أن الهجوم أدى إلى تدمير منظومة الدفاع الجوي في البعثة الدبلوماسية.

فيما ذكر مسؤولون عراقيون آخرون أن صاروخا أصاب مهبطا للطائرات المروحية بالسفارة، حسب ما نقلت “أسوشييتد برس”.

إلى ذلك، أشارت مصادر أمنية أخرى إلى إسقاط مسيرة كانت تستهدف مركزا دبلوماسيا أميركيا قرب مطار بغداد، وفق رويترز.

وكان مجمع السفارة المترامي الأطراف، وهو أحد أكبر المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العالم، تعرض سابقاً لعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها ميليشيات متحالفة مع إيران.

أتى ذلك، بعد مقتل عنصرين في كتائب حزب الله الموالية لطهران، أحدهما “شخصية مهمة”، في بغداد فجر اليوم في ضربتَين هما الأوليان داخل العاصمة العراقية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، حسبما أوضح مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول أمني إنه في وسط بغداد، “في الساعة 02,15 (23,15 ت غ الجمعة) تم استهداف دار مستغلّ كمقرّ تابع لكتائب حزب الله بصاروخ”، ما أدّى إلى “مقتل إحدى الشخصيات المهمة وإصابة اثنين تم نقلهما إلى المستشفى”.

 

