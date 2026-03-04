“هدية” تخصص أكثر من 2 مليون عبوة سقيا ماء مبردة في شهر رمضان

خصصت جمعية هدية الحاج والمعتمر أكثر من 2 مليون عبوة سقيا ماء مبردة خلال شهر رمضان المبارك لضيوف الرحمن في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقطار الحرمين بمكة ومنفذ الليث، وطرق مرور المعتمرين والزوار ضمن جهودها الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عنهم مشقة التنقل والازدحام خلال الشهر الفضيل.

ويأتي مشروع السقيا امتدادًا لرسالة الجمعية في العناية بالحجاج والمعتمرين والزوار وتقديم الخدمات الميدانية النوعية لهم، إذ تعمل الفرق التطوعية والميدانية على إيصال عبوات المياه المبردة إلى الزوار في المواقع ذات الكثافة العالية، بما يسهم في تعزيز راحتهم وسلامتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس تركي الحتيرشي, أن المشروع يجسد قيم العطاء والتكافل التي يتميز بها المجتمع السعودي.

وأفاد أن الجمعية تهدف إلى توزيع (2,100,000) عبوة سقيا للمعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك، ليجد ضيف الرحمن ماءً باردًا يخفف عنه عناء الطريق، ويشعره بعناية واهتمام أهل هذه البلاد المباركة، معبرًا عن شكره للجهات الإشرافية ممثلة في وزارة الحج والعمرة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على جهودهم المبذولة في تمكين القطاع غير الربحي وتعزيز أثره التنموي، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة، داعيًا أفراد المجتمع والجهات المانحة إلى دعم مشروع السقيا والمساهمة فيه، تأكيدًا لقيم البذل والعطاء، ولتعظيم أثر الصدقة في شهر تتضاعف فيه الحسنات.