هطول أمطار الخير على الباحة

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات، بني حسن، والقرى، والمندق، وقلوة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.