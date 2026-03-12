Icon

Icon هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026 Icon اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات أخرى في المنطقة الشرقية Icon الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل مع 10 صواريخ باليستية و26 طائرة مسيّرة Icon هطول أمطار الخير على الباحة Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول بتبوك Icon بدء أعمال السجل العقاري في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية Icon ضمن مشروع محمد بن سلمان.. مسجد الجامع معلمٌ تاريخي وامتداد لذاكرة المجتمع في ضباء

السعودية

هطول أمطار الخير على الباحة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
هطول أمطار الخير على الباحة
المواطن - فريق التحرير

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات، بني حسن، والقرى، والمندق، وقلوة، وغامد الزناد، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

