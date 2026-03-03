Icon

هطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والبيضاء، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدةً بالغيوم.

جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاء البلاد.

