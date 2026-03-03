هطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الخبر، والقطيف، والبيضاء، ورأس تنورة، ولا تزال الأمطار مستمرة، والسماء ملبدةً بالغيوم.
جعلها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاء البلاد.