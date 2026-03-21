هطول أمطار الخير على محافظة القريات

هطلت ليلة البارحة أمطار متوسطة على محافظة القريات بمنطقة الجوف، وشملت الأمطار عددًا من المراكز والقرى التابعة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.