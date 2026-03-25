هطول أمطار الخير على محافظة حقل ومراكزها

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة حقل وضواحيها شملت الحميضة، ووادي مبرك، والدرة.

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي أبو الحنشان وعلقان وضواحيهما، فيما هطلت أمطار غزيرة على مركزي الزيتة وعلو القصير وضواحيهما، وعلى مركز الوادي الجديد هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب والأودية.

جعلَها الله سقيا خيرٍ وبركة، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.