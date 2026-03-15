هطول أمطار الخير على محافظة طريف

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار الحالة المطرية حتى مساء اليوم الأحد، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.