السعودية

هطول أمطار الخير على محافظتي الخرج والدلم

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٥ مساءً
هطول أمطار الخير على محافظتي الخرج والدلم
المواطن - فريق التحرير

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظتي الخرج والدلم، شملت المراكز التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

Al Mouwaten
Al Mouwaten
