هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات بلجرشي، وبني حسن، والقرى، والمندق، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.