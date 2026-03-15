هطول أمطار على 7 مناطق.. وتبوك الأعلى هطولًا في الوجه بـ13.2 ملم

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهدت 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطول أمطار بكميات متفاوتة ومتفرقة، حيث سجّلت محطة رصد الفارعة بالوجه بمنطقة تبوك أعلى كمية بـ13.2 ملم، فيما سجّلت محطة شركة تادكو الزراعية بالمنطقة 12.8 ملم، وسجلت محطة طريق إبراهيم الخليل بالمنطقة 9.4 ملم، في وقت سجلت فيه محطة رحيب بتبوك 6,0 ملم، ومحطة مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمنطقة 4.3 ملم.
وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد رصدت 41 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطول أمطار في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف).
وأشار إلى تسجيل منطقة الرياض 12,1 ملم في محطة رصد نفي بمحافظة الدوادمي، و7,5 ملم في محطة خف بالدوادمي، و7,0 ملم في مطار الدوادمي، و2,4 ملم في محطة رصد ساجر بالدوادمي، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 7,4 ملم في محطة رضوان بالمويه، و1,2 ملم في الزربان بالمويه، وسجلت منطقة المدينة المنورة بمحطة رصد المهد 4.4 ملم.
وأوضح التقرير أن منطقة القصيم سجّلت 8,1 ملم في أم حزم بالشماسية، و4.4 ملم في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنبهانية، و3.6 ملم في محطة الفويلق بالبكيرية، و3.2 ملم في عيون الجواء بالمنطقة، فيما سجلت منطقة الجوف 4.0 ملم في نادك الزراعية بطبرجل، و1.2 ملم في محطة رصد الوطنية الزراعية بطبرجل، و1,6 ملم في محطة رصد مطار الجوف بالمنطقة، في وقت سجلت فيه منطقة الحدود الشمالية، 1.0 ملم في كلا من مطار طريف، وحزم الجلاميد بعرعر، و0.7 ملم في مطار عرعر، و0.5 في محافظة طريف.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3NkwHdi.

