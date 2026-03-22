السعودية

هطول أمطار غزيرة على الباحة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها.
وفي السياق ذاته نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات القطاع التهامي المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
وبين المركز أن التنبيهين يستمران- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً. ‏‎

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

أمطار على 5 مناطق بالمملكة.. والباحة تسجل أعلى كمية بـ13.0 ملم

إقرأ المزيد

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
