هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة الأعلى بـ47 ملم

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٦ مساءً
هطول أمطار في 5 مناطق ومكة المكرمة الأعلى بـ47 ملم
المواطن - فريق التحرير

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في (5) مناطق، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل أعلى معدل كميات بلغت (47) ملم في مركز القريع بني مالك – ميسان.

وبحسب التقرير اليومي الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت (23) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة 6 مارس 2026م، حتى التاسعة من صباح اليوم، هطول أمطار في مناطق: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في حلبان القويعية (2.8) ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة (30.3) ملم في حداد بني مالك – الطائف، وفي المرقبان – أضم (7) ملم، وفي منطقة المدينة المنورة سجلت الرويضة (4) ملم، ومحطة الصلحانية في محافظة المهد (0.6) ملم، فيما سجلت منطقة عسير في عفراء – بلقرن (1.4) ملم، وفي محطة وادي الحاجون – بيشة (0.8) ملم، وفي الباحة سجّلت محطة الباهر (7.4) ملم، وشبرقة (4.8) ملم.

ودعت الوزارة المهتمين لمعرفة المزيد حول كميات الأمطار الهاطلة في مناطق المملكة كافة خلال (24) ساعة إلى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/4aWWnpq.

