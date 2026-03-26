هلال الباحة يرفع الجاهزية القصوى ويكثّف انتشاره لمواجهة الأمطار والضباب

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة مستوى الجاهزية إلى الدرجة القصوى، وفعّلت خطط الطوارئ والاستجابة الفورية، تزامنًا مع التحذيرات الجوية من حالة مطرية قوية تشهدها محافظات السراة وتهامة والبادية، مصحوبة بأمطار غزيرة وضباب كثيف يؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية، إلى جانب نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.

تعزيز سرعة الاستجابة

وأوضحت الهيئة أنها سخّرت كامل إمكاناتها البشرية والآلية لتعزيز سرعة الاستجابة، حيث دعمت المنطقة بـ 17 فرقة إسعافية، إضافة إلى فرقتين فعالتين من شركاء الاستجابة بالمنطقة، و4 فرق استجابة، مع تشغيل نقطة تمركز إسعافي بعقبة الباحة، إلى جانب رفع مستوى التمركزات الإسعافية في المواقع الحيوية ومناطق الخطورة، إضافة إلى تجهيز 5 فرق احتياطية في حالة جاهزية عالية للتدخل الفوري، بما يعزز سرعة الوصول إلى الحالات ورفع كفاءة التعامل مع البلاغات في المواقع المتأثرة.

وأكدت الهيئة استمرار المتابعة الميدانية المكثفة على مدار الساعة، مع تكثيف الانتشار الإسعافي في المواقع المتأثرة، بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة، لرصد تطورات الحالة الجوية وضمان الجاهزية القصوى للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة.

ودعت الهيئة الجميع إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد، والالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، خاصة في ظل تدني مدى الرؤية بسبب الضباب، مؤكدة إمكانية طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم 997، أو من خلال تطبيقات “أسعفني” و”توكلنا” و”أبشر” على مدار الساعة.