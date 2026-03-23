منح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية من شرط انتهاء الوثائق والشهادات المطلوبة | هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية | تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر | ترامب: قد نسيطر على مضيق هرمز مع إيران | الأمن البيئي يضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في الرياض | عسير تسجّل أعلى كمية أمطار بـ 46,2 ملم في الشعف بأبها | الشؤون الإسلامية تقدم أكثر من 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين خلال رمضان | ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز | الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود | حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها

هلال الباحة يرفع درجة الجاهزية القصوى ويفعّل خطط الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
المواطن - واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة درجة الجاهزية القصوى، وفعّلت خطط الطوارئ والاستجابة الميدانية، تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها محافظات السراة وتهامة والبادية، وما يصاحبها من تقلبات جوية تستدعي أعلى درجات الاستعداد.

وأوضحت الهيئة أنها سخّرت جميع إمكاناتها البشرية والآلية، حيث تم دعم المنطقة بـ(19) فرقة إسعافية، و(3) فرق استجابة سريعة، إلى جانب تشغيل نقطة تمركز إسعافي بعقبة الباحة، إضافة إلى تجهيز (5) فرق احتياطية جاهزة للتدخل عند الحاجة، بما يضمن سرعة مباشرة البلاغات ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع مستجدات الحالة الجوية ميدانيًا وعلى مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان التعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة في المواقع المتأثرة.

ودعت الهيئة الجميع إلى التقيد بتعليمات الجهات المختصة، والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه، واتباع إرشادات السلامة، مؤكدة إمكانية طلب الخدمة الإسعافية عبر الرقم (997) أو من خلال تطبيقات «أسعفني» و«توكلنا» و«أبشر» على مدار الساعة.

