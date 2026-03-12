هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض لندن للكتاب 2026

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض لندن للكتاب 2026، الذي أُقيم في أولمبيا لندن خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2026، ضمن مشاركة عكست الحضور المتنامي للمملكة في صناعة النشر العالمية، وأسهمت في تعزيز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي.

وشهد جناح المملكة خلال أيام المعرض حضورًا لافتًا من الزوار والمهتمين بصناعة النشر، حيث اطّلعوا على مجموعة من الإصدارات الأدبية السعودية، إلى جانب التعرف على المبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة لدعم قطاعات الأدب والنشر والترجمة، بما يعكس الحراك الثقافي المتنامي في المملكة.



كما أتاحت المشاركة فرصة للتواصل المهني مع عدد من الناشرين والمؤسسات الثقافية العالمية، وبحث فرص التعاون في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، بما يسهم في توسيع فرص الشراكات الثقافية وتعزيز حضور الأدب السعودي على المستوى الدولي.

وتعكس مشاركة المملكة في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي، حيث يضم جناح المملكة عددًا من الجهات، هي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، وذلك بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المملكة على تعزيز حضورها في كبرى معارض الكتاب الدولية، ودعم صناعة النشر وتوسيع جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز دور الثقافة بوصفها جسرًا للتواصل الحضاري والتبادل الإنساني.