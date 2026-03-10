هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض لندن للكتاب 2026

دشّنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض لندن للكتاب 2026، الذي يُقام في أولمبيا لندن خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2026، ضمن مشاركة تعكس حضور المملكة المتنامي في صناعة النشر العالمية، وتعزز مكانتها في المشهد الثقافي الدولي.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن الهيئة تسعى من خلال المشاركة في معرض لندن للكتاب إلى التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي، وإبراز تطور قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي السعودي بوصفه مشهدًا متجددًا ومتنوعًا يعكس ثراء الهوية الثقافية للمملكة.



وأوضح أن الهيئة تعمل عبر هذه المشاركة على تعزيز حضور الناشرين السعوديين في المحافل الدولية، والتعريف ببرامجها ومبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب بناء شراكات مهنية ومعرفية مع الفاعلين في صناعة الكتاب والنشر عالميًا، بما يسهم في توسيع فرص التعاون والتبادل المعرفي.

وأشار إلى أن معرض لندن للكتاب يُعد منصة دولية مهمة للتواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى، بما يدعم حضور المملكة على الساحة الأدبية العالمية، ويعزز فرص وصول المحتوى السعودي إلى أسواق جديدة.

وتعكس مشاركة المملكة في المعرض تكامل الجهود الوطنية في القطاع الثقافي والمعرفي، حيث يضم جناح المملكة عددًا من الجهات، هي: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وشركة ناشر للنشر والتوزيع، وذلك بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتأتي هذه المشاركة في سياق حرص المملكة على تعزيز حضورها في كبرى معارض الكتاب الدولية، ودعم صناعة النشر وتوسيع جسور التعاون الثقافي والمعرفي مع مختلف دول العالم ، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز دور الثقافة بوصفها جسرًا للتواصل الحضاري والتبادل الإنساني.