Icon

240 موظفًا وموظفة لخدمة ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام Icon هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon الشيخ حمد الجميح.. مسيرة رجل أعمال أسهم في بناء القطاع الخاص السعودي Icon هيئة العناية بالحرمين توظف منظومة صوتية متطورة حول المسجد الحرام Icon سلمان للإغاثة يوزّع 3.089 كرتون تمر في حلب Icon رسالة بخط يد علي لاريجاني بعد إعلان اغتياله Icon المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الغد Icon العالمي يزيد الراجحي يتطلع لحصد نقاط مهمة في رالي رايد البرتغال Icon إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وقائد قوات الباسيج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٨ مساءً
هيئة العقار: الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(8,888) قطعة عقارية بمحافظة الدرعية في منطقة الرياض، و(7,925) قطعة عقارية في (16) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، و(15,133) قطعة عقارية في (14) حيًا بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم وذلك بنهاية يوم الخميس 30 رمضان 1447هـ، الموافق 19 مارس 2026م.

وبينت أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في مكة المكرمة: (مخططات ريفان 1، 2، 3، 4، ومخططات الياسمين 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة جدة: (حي الفنار، حي الفردوس)، والأحياء التالية في المدينة المنورة: (جزء من حي العصبة، جزء من حي الدرع، جزء من حي المصانع، جزء من حي الراية، جزء من حي الخاتم، جزء من حي الفتح، جزء من حي بني حارثة، حي العريض، حي الخالدية، حي الإسكان، جزء من حي وادي مهزور، جزء من حي الشـريبات، جزء من حي بني عبد الأشهل، جزء من حي وادي مذينب).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري https://rer.sa/ قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد