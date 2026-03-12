Icon

طرق تجنب أعراض الجهاز الهضمي في رمضان Icon فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر Icon SVC تستثمر 4.5 مليارات ريال.. وتعزز محافظة السعودية على صدارة المنطقة في الاستثمار الجريء Icon ارتفاع أسعار النفط Icon سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية Icon تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان Icon استهداف قاعدة إيطالية في أربيل Icon دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول Icon الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي Icon أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٣ مساءً
هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت الهيئة السعودية للمياه ملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه إلى المبادرة بالحصول على الترخيص قبل انتهاء مرحلة الإطلاق المرحلي في 31 مارس الجاري، وذلك في إطار جهودها لتنظيم نشاط محطات تعبئة المياه ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

وأوضحت أن الإطلاق المرحلي لاشتراطات محطات تعبئة المياه، التي بدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضي، تلزم ملاك المحطات استكمال إجراءات الترخيص عبر موقع الهيئة السعودية للمياه، بما يسهم في تنظيم النشاط وتعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

قد يهمّك أيضاً
أهداف مهمة لهيئة المياه من إطلاق خدمة ترخيصك أيسر

أهداف مهمة لهيئة المياه من إطلاق خدمة ترخيصك أيسر

توجيه مقدمي الخدمات بتوثيـق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي

توجيه مقدمي الخدمات بتوثيـق وربط العدادات بالمستفيد الفعلي

وبيّنت أن متطلبات الترخيص تشمل استيفاء اشتراطات الإطار التنظيمي لمحطات تعبئة المياه، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، ويسهم في رفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة في هذا النشاط.

وأكدت الهيئة أهمية مبادرة ملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه إلى التقدم بطلبات الترخيص والاطلاع على الاشتراطات والإجراءات اللازمة عبر موقعها الإلكتروني قبل انتهاء المرحلة الحالية، بما يعزز الامتثال التنظيمي واستدامة الخدمات في قطاع المياه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد