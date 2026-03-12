هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة

طرق تجنب أعراض الجهاز الهضمي في رمضان فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر SVC تستثمر 4.5 مليارات ريال.. وتعزز محافظة السعودية على صدارة المنطقة في الاستثمار الجريء ارتفاع أسعار النفط سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان استهداف قاعدة إيطالية في أربيل دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي أمانة جدة تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
دعت الهيئة السعودية للمياه ملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه إلى المبادرة بالحصول على الترخيص قبل انتهاء مرحلة الإطلاق المرحلي في 31 مارس الجاري، وذلك في إطار جهودها لتنظيم نشاط محطات تعبئة المياه ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
وأوضحت أن الإطلاق المرحلي لاشتراطات محطات تعبئة المياه، التي بدأ العمل بها منذ أكتوبر الماضي، تلزم ملاك المحطات استكمال إجراءات الترخيص عبر موقع الهيئة السعودية للمياه، بما يسهم في تنظيم النشاط وتعزيز الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وبيّنت أن متطلبات الترخيص تشمل استيفاء اشتراطات الإطار التنظيمي لمحطات تعبئة المياه، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة، ويسهم في رفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة في هذا النشاط.
وأكدت الهيئة أهمية مبادرة ملاك ومشغلي محطات تعبئة المياه إلى التقدم بطلبات الترخيص والاطلاع على الاشتراطات والإجراءات اللازمة عبر موقعها الإلكتروني قبل انتهاء المرحلة الحالية، بما يعزز الامتثال التنظيمي واستدامة الخدمات في قطاع المياه.