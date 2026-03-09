Icon

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon رئيس الوزراء القطري: لسنا طرفًا في هذه الحرب ولا نرغب الدخول فيها Icon هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات Icon ناسا تطلق مهمة فضائية جديدة لدراسة الغلاف الشمسي Icon الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون Icon ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها Icon بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة Icon السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية Icon باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة Icon اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٤ مساءً
هيئة كبار العلماء: حماية العسكريين لأمن البلاد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلّ القُربات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بجهود القطاعات الأمنية والعسكرية في الحفاظ على أمن البلاد والعباد، وردّ عُدوان المعتدين.

وقالت في بيان لها صدر اليوم: “إن هذه الجهود المباركة ما كانت لتتم لولا فضل الله وعونه وتسديده، ثم حرص ومتابعة ولاة الأمر -أيدهم الله- والجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو القطاعات العسكرية والأمنية كافة”.

قد يهمّك أيضاً
أمر ملكي .. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

أمر ملكي .. إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل...

سماحة المفتي : قرارات هيئة كبار العلماء تلقى الأثر الطيب وتحظى بالتقدير والإمضاء

سماحة المفتي : قرارات هيئة كبار العلماء تلقى الأثر الطيب وتحظى بالتقدير...

وأضافت “إن ما يقوم به أبناؤنا العسكريون في المحافظة على أمن البلاد والعباد يُعدُّ من أفضل الأعمال الصالحة، ومن أجلّ القربات، ومما يظهر أثره المبارك، ونفعه العام في الدنيا، ومما يُدّخر أجره وثوابه في الآخرة، فما أعظم أجر من أسهم في أمن البلاد والعباد، قال الله تعالى: “وإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ”، وقال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “عينان لا تمسهما النار: عينٌ بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله”، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين ودول الخليج العربي وسائر بلاد المسلمين، وأن يجزي خيرًا ولاة أمرنا ورجالهم المخلصين في جميع القطاعات الأمنية والعسكرية، وأن يتولى الجميع بولايته إنه قوي عزيز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد