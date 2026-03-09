موائد الإفطار الجماعي بجدة تبرز مظاهر الألفة والترابط في رمضان سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10830.73 نقطة أمير تبوك يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرّع ولي العهد مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد حضور مسجد الحبيش بطرازه المعماري التقليدي في الهفوف “بسطة خير السعودية 2026” في حائل تعزز دعم المشاريع الصغيرة وتنشط الحراك الاقتصادي تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ باليستي بعد دخوله أجوائها واشنطن تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا قطر تضبط 313 شخصاً إثر تصويرهم مقاطع مضللةً لإثارة الرأي العام النيابة العامة البحرينية تطالب بإعدام متهمين: الخيانة العظمى والتخابر مع العدو أسعار الغاز والنفط ترتفع بشكل غير مسبوق في أوروبا
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة المنطقة، “بسبب المخاطر الأمنية”.
وقالت الوزارة في بيان إنه “في التاسع من مارس (آذار) 2026، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة، بسبب المخاطر الأمنية (…) وقد علقت القنصلية” جميع خدماتها.