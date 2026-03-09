Icon

واشنطن تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا

الإثنين ٩ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٦ مساءً
واشنطن تأمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، تعليق الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة المنطقة، “بسبب المخاطر الأمنية”.

وقالت الوزارة في بيان إنه “في التاسع من مارس (آذار) 2026، أمرت وزارة الخارجية موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية العامة في أضنة، بسبب المخاطر الأمنية (…) وقد علقت القنصلية” جميع خدماتها.

