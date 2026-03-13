Icon

واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات

الجمعة ١٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
واشنطن تسمح بشراء شحنات النفط الروسي ضمن إعفاء مؤقت من العقوبات
المواطن - فريق التحرير

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تفويضاً جديداً يسمح بشراء شحنات من النفط الروسي الموجودة بالفعل على متن ناقلات في البحر، في خطوة توسّع نطاق الإعفاء المؤقت من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي، والذي كانت قد منحته للهند فقط الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي واشنطن للحد من الضغوط المتزايدة على أسعار الطاقة في ظل استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القرار يمثل “إجراءً قصير الأجل صُمم بدقة”، موضحاً أنه يقتصر على النفط الذي تم نقله بالفعل، ولن يحقق عائداً مالياً ملموساً للحكومة الروسية.

وتزامناً مع ذلك، اتخذت الإدارة الأميركية سلسلة إجراءات للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط والوقود منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران قبل نحو أسبوعين. وتشمل هذه الإجراءات خطة لضخ نحو 172 مليون برميل من احتياطي الطوارئ النفطي الفيدرالي، إلى جانب دراسة خيارات أخرى، من بينها التدخل في أسواق العقود الآجلة للطاقة، وتعليق العمل بقانون عمره قرن يشترط استخدام السفن الأميركية في نقل البضائع بين الموانئ داخل الولايات المتحدة.

