واشنطن تعزز حشدها في قاعدة فيرفورد البريطانية بقاذفتي B-52

هبطت قاذفتان جديدتان من طراز B-52 تابعتان لسلاح الجو الأميركي، الأحد، في قاعدة فير فورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إنجلترا، مما يرفع عدد القاذفات في القاعدة إلى 23.

وتظهر هذه التحركات أن واشنطن تعمل على تعزيز قدراتها الضاربة بعيدة المدى ضمن نطاق يصل إلى إيران، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وفير فورد هي قاعدة بريطانية تقع في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غربي إنجلترا، وتستخدم عادة كنقطة انطلاق للعمليات الجوية طويلة المدى.

وفي وقت سابق أفاد مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع “البنتاغون” تستعد لـ”أسابيع من العمليات البرية” في إيران، مع وصول آلاف الجنود الأميركيين وقوات المارينز إلى الشرق الأوسط.

وتحدث المسؤولون لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عن “خطط عسكرية بالغة الحساسية يجري تطويرها منذ أسابيع”، مشيرين إلى أن “أية عملية برية محتملة لن تصل إلى حد الغزو الشامل، وقد تقتصر بدلاً من ذلك على هجمات مشتركة بين قوات العمليات الخاصة وقوات المشاة”.

لكن حسب الصحيفة، ينتظر البنتاغون إشارة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي لم يتضح بعد ما إذا كان سيوافق على جميع خططه، أو بعضها، أو لا شيء منها.