وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 28 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (28) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وقدمت خدماتها اليوم في منطقة القصيم للرجال بابتدائية ابن ماجة ببريدة، ومتوسطة الحرمين ببريدة، ويوم الاثنين في إدارة المساجد بالمذنب، ويوم الثلاثاء في ابتدائية البيعة ببريدة، ومتوسطة الطرفية ببريدة، وثانوية الطرفية ببريدة لمدة يوم واحد لكل منها، وابتدائية عثمان بن عفان بالبدائع، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في ابتدائية قصر ابن عقيل بالنبهانية لمدة يومين لكل منهما، وابتدائية الآمدي ببريدة، ويوم الخميس في متوسطة قرطبة ببريدة لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة عسير تقدم خدماتها المتنقلة اليوم للرجال في مركز وسانب بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين، ومتوسطة درب العقيدة بمحافظة أحد رفيدة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة محايل عسير، وللرجال في متوسطة الشيق بمحافظة طريب لمدة يومين لكل منهما، وفي ثانوية دار العلوم بمدينة أبها، وللنساء في المتوسطة الأولى للبنات بمدينة أبها لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بالرياض لمدة يوم، وللرجال في ثانوية الإمام محمد بن سعود بالرياض لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مركز الشامية بمحافظة الدوادمي لمدة يومين.

وفي منطقة نجران يوم الأربعاء للنساء في محافظة بدر الجنوب، ومركز الخالدة بمحافظة يدمة لمدة يومين لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم لكل منها.

وفي منطقة الحدود الشمالية يوم الاثنين للنساء في الابتدائية الثالثة والثلاثين للبنات بعرعر، ويوم الثلاثاء للرجال في مدرسة أبو جعفر المنصور للبنين برفحاء لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز طلعة عمار بمنطقة الجوف لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز الشيحية بالمنطقة الشرقية لمدة يومين.

وتوفر للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.