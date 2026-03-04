وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز باقات حج 1447هـ لحجاج الداخل

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء مرحلة حجز باقات الحج للراغبين في أداء الفريضة من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية)، لموسم حج 1447هـ، عبر تطبيق “نسك” والموقع الإلكتروني، وذلك استكمالًا لمرحلة تسجيل البيانات التي أُعلن عنها في السادس من رمضان الجاري.

وأوضحت أنه يمكن للمتقدمين في هذه المرحلة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها، وإصدار فاتورة الحجز ثم الدفع عبر نظام “سداد”، ضمن إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم المقاعد وضمان عدالة إتاحة الفرص.

وبيّنت الوزارة أن مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى (72) ساعة، وذلك حتى تاريخ 27 /11/ 1447هـ، بينما تصبح المهلة (6) ساعات فقط ابتداءً من تاريخ 28 /11/ 1447هـ، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع إلغاء الحجز تلقائيًا في حال عدم السداد ضمن المدة المحددة.

وأشارت إلى أن طلبات إلغاء الحجز تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة، حيث يمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30 /10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 01 /12/ 1447هـ وحتى إغلاق المنصة.

ودعت الوزارة الراغبين في أداء فريضة الحج إلى المبادرة بحجز الباقات وإتمام السداد ضمن المهلة المحددة، مع ضرورة الاطلاع على تفاصيل الباقات وشروطها قبل تأكيد التعاقد، مؤكدةً أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا عبر تطبيق نسك أو من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.nusuk.sa/، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (1966).