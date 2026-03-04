Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.

مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى 72 ساعة

وزارة الحج والعمرة تعلن بدء مرحلة حجز باقات حج 1447هـ لحجاج الداخل

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٨ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء مرحلة حجز باقات الحج للراغبين في أداء الفريضة من داخل المملكة (المواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية)، لموسم حج 1447هـ، عبر تطبيق “نسك” والموقع الإلكتروني، وذلك استكمالًا لمرحلة تسجيل البيانات التي أُعلن عنها في السادس من رمضان الجاري.

وأوضحت أنه يمكن للمتقدمين في هذه المرحلة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها، وإصدار فاتورة الحجز ثم الدفع عبر نظام “سداد”، ضمن إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم المقاعد وضمان عدالة إتاحة الفرص.

وبيّنت الوزارة أن مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى (72) ساعة، وذلك حتى تاريخ 27 /11/ 1447هـ، بينما تصبح المهلة (6) ساعات فقط ابتداءً من تاريخ 28 /11/ 1447هـ، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع إلغاء الحجز تلقائيًا في حال عدم السداد ضمن المدة المحددة.

وأشارت إلى أن طلبات إلغاء الحجز تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة، حيث يمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30 /10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 01 /12/ 1447هـ وحتى إغلاق المنصة.

ودعت الوزارة الراغبين في أداء فريضة الحج إلى المبادرة بحجز الباقات وإتمام السداد ضمن المهلة المحددة، مع ضرورة الاطلاع على تفاصيل الباقات وشروطها قبل تأكيد التعاقد، مؤكدةً أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا عبر تطبيق نسك أو من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.nusuk.sa/، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار، يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (1966).

