مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها

أخبار رئيسية
السعودية
الحياة اليومية تسير بصورة طبيعية في كل المناطق بفضل الله

وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٢ مساءً
وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة
المواطن - واس

أكّدت وزارة الداخلية أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات إقليمية، فإن الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مطمئنة، والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية في كل المناطق بفضل الله.

ونوهت بأن القطاعات الأمنية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة أمنية وخدمية متكاملة، بما يعزز أمن الوطن وسلامة كل من يعيش على أرضه.

وأكدت وزارة الداخلية أن أمن المملكة وزوارها والمقيمين على أراضيها على رأس أولوياتها، منبهة العموم على عدم تداول الشائعات أو المقاطع المجهولة وأن يكون استقاء المعلومات من خلال مصادرها الرسمية.

