وزارة الداخلية تحتفي بـ يوم العلَم

احتفت وزارة الداخلية، بيوم العلَم الذي يوافق الـ (11) من شهر مارس من كل عام، تعبيرًا عن مكانة العَلَم الوطني منذ تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، وحاضرها المجيد، وذلك بديوان الوزارة في مدينة الرياض.

من جهة أخرى، أقامت الوزارة معرضًا، احتفاءً بهذه المناسبة في أبراج الساعة بمنطقة مكة المكرمة، تفعيلًا للتعاون في العمل الإعلامي والاتصال المشترك مع أبراج الساعة بوقف الملك عبدالعزيز، وإبراز جهود وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها، عبر المراكز التجارية التابعة للأوقاف.