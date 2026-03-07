وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيرات وصاروخين باليستيين خلال الساعات الماضية

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض.

كما صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أيضا، أنه تم اعتراض وتدمير أربع مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

كذلك صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.