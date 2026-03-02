وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها بمنصة إكس: “تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران”.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.