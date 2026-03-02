Icon

وزارة الدفاع الإماراتية: نتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها تتعامل حاليًا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية عبر حسابها بمنصة إكس: “تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران”.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

