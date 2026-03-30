وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض بلادها، اليوم، لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الطائرات المسيّرة.